İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı - Son Dakika
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İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı

10.07.2022 12:37

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli sağanak yağışın en çok Sarıyer'de etkili olduğu açıklandı. 113 kilogramlık yağış alan ilçeyi 99 kilogram ile Büyükçekmece, 96 kilogram ile Eyüpsultan, 78 kilogram ile Şişli ve 76 kilogram ile Beykoz'un takip etti.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı

DAKİKADA 65 ŞİMŞEK ÇAKTI

Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur ve yoğun yıldırım Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü'nde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

İstanbul'da en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı

BAYRAMIN GERİ KALANINDA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.

İstanbul'da en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı

EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'DE

Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz'da (76kg/m2) kaydedildi. Diğer ilçelerde ise 20-50kg/m2 oranında yağış gözlendi.

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AKOM'dan milyonların merak ettiği soruya yanıt! İstanbul'da sağanak yağış, bu akşam saat 20.00'ye kadar sürecek AKOM'dan milyonların merak ettiği soruya yanıt! İstanbul'da sağanak yağış, bu akşam saat 20.00'ye kadar sürecek Sarıyer'de yol gecekondunun üzerine çöktü Sarıyer'de yol gecekondunun üzerine çöktü
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, İstanbul, Sarıyer, AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı - Son Dakika
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