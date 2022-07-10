Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz'da (76kg/m2) kaydedildi. Diğer ilçelerde ise 20-50kg/m2 oranında yağış gözlendi.

Meteorolojik verilere göre İstanbul 'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.

Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur ve yoğun yıldırım Başakşehir , Büyükçekmece , Esenyurt , Avcılar , Beylikdüzü 'nde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

AKOM 'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

AKOM'dan milyonların merak ettiği soruya yanıt! İstanbul'da sağanak yağış, bu akşam saat 20.00'ye kadar sürecek

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, İstanbul, Sarıyer, AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı - Son Dakika

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