Törene, Akıncı'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş , gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Karabük, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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