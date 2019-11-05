İstanbul'da hayran bırakan manzara

Beylikdüzü 'nde gün doğumunda çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin doğmaya başlaması ile kırmızı, sarı ve turuncu renklerin gökyüzündeki dansı görenleri kendine hayran bıraktı. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına kuş sesleri eşlik etti. Adaların üzerinde gün doğumunda sis oluşurken, kızıla bürünen gökyüzü muhteşem görüntüler oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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