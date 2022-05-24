İstanbul'da "Hazır mı?" şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı - Son Dakika
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İstanbul'da "Hazır mı?" şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı

24.05.2022 10:42

İstanbul'da "Hazır mı?" şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı Kağıthane'de uyuşturucu ticaretini takip eden polis torbacıyı ve alıcıyı suçüstü yakaladı Polisin aracın arkasına saklanarak şahısları dinlemesi dikkat çektiİSTANBUL Çağlayan'da yanına gelenlerle "Hazır mı?

İstanbul'da "Hazır mı?" şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı

Kağıthane'de uyuşturucu ticaretini takip eden polis torbacıyı ve alıcıyı suçüstü yakaladı

Polisin aracın arkasına saklanarak şahısları dinlemesi dikkat çekti

İSTANBUL Çağlayan'da yanına gelenlerle "Hazır mı?" diyen şahsı takibe alan Kağıthane Mobil Park timi torbacıyı, bunu şifre olarak kullandığını tespit ederek suçüstü yakaladı. Polisin uyuşturucu ticaretini bir arabanın diğer tarafından izlediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çağlayan'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, devriye görevini yaptıkları esnada yanlarına gelen bir şahsın, uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sokak içerisinde takibe başlayan polis, şahsın yanına gelenlerin ilk olarak "Hazır mı?" diye konuşmasından şüphelendi.

"Hazır mı?" şifresi çözüldü, torbacı suçüstü yakalandı

Kağıthane polisi, uyuşturucu kullandığı daha önceden tespit edilen İlker D. isimli şahsın, torbacıya doğru yaklaştığını görerek, aralarındaki sohbeti dinlemek için park halindeki aracın diğer tarafına saklandı. Torbacı Metehan K. ve İlker D. arasındaki sohbetin "Hazır mı?" diye başladığını tespit eden polis ekipleri, torbacı ve uyuşturucu madde satın alan İlker D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede torbacının emniyette kaydı bulunan Metehan K. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı

Kağıthane polisi tarafından suçüstü yakalanan torbacı Metehan K.'nin üzerinde çok miktarda satışa hazır eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 200 lira ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Metehan K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlker D. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan uyuşturucu ticareti ve polisin takibi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da Hazır mı? şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı
İstanbul'da Hazır mı? şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı
İstanbul'da Hazır mı? şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı
İstanbul'da Hazır mı? şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kağıthane, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Hazır mı?' şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "Hazır mı?" şifresini çözen polis torbacıyı suçüstü yakaladı - Son Dakika
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