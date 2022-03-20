İstanbul'da HDP'den nevruz etkinliği - Son Dakika
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İstanbul'da HDP'den nevruz etkinliği

20.03.2022 18:42
İstanbul'da HDP'den nevruz etkinliği

HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlaması etkinliği düzenlendi.

HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlaması etkinliği düzenlendi.

Etkinlik alanı giriş yolları araç trafiğine kapatılırken, iki ayrı noktada arama noktaları kuruldu. Kutlamaya katılanlar, bu güvenlik noktalarından aranarak alana girdi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi. Polis helikopteri de zaman zaman alanın üstünde denetim uçuşu yaptı.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun yeni başlangıçların habercisi olduğunu, ülkeye yeni bir başlangıcı yaşatacaklarını ifade etti.

İktidarın, savaş politikalarıyla ayakta kaldığını savunan Sancar, "Kürtlere karşı savaş, kadına karşı savaş, gençlere, emekçiye, doğaya karşı savaş bu iktidarın ve onun dayandığı rejimin temelini oluşturuyor. O nedenle diyoruz ki biz öncelikle bu savaş politikalarını yok edeceğiz. Bunun yolu, barışa giden o güzel yolu önce Kürt sorununda demokratik çözümle açacağız." dedi.

Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi tasarısına da değinen Sancar, "Seçim kanunlarında değişiklik yapıyorlar. Ne yapacaklar? Kendilerine avantaj sağlayacaklar. O barajı şimdi düşürmelerinin amacı, o küçük ortakları var ya MHP, onu güvence altına almak içindir bu." diye konuştu.

Sancar, seçim barajının indirilmesinin kendileri sayesinde olduğunu öne sürerek, "Şimdi yüzde 7'ye indirdiler, MHP'ye hediye ediyorlar ama olsun, bunun temelinde sizlerin mücadelesi var. O yüzde 7'yi de yıkacağız, biz barajsız seçim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşlerin yakıldığı, konserler ve müzik eşliğinde halayların çekildiği etkinlikte çeşitli kuruluşların temsilcileri de selamlama konuşması yaptı.

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Halkların Demokratik Partisi, Yenikapı Etkinlik Alanı, İstanbul, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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