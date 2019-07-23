Son Dakika Haberleri: İstanbul'da helikopter destek uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da helikopter destek uyuşturucu operasyonu

24 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

İstanbul'da helikopter destek uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Yakasında düzenlenen operasyonda Narkotik ekiplerine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Helikopterin havadan desteklediği operasyonda Özel Harekat Polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Daha sonra özel harekat timleri sokaklarda kuş uçurtmazken, helikopter de sürekli operasyon yapılan bölgede havadan güvenliği sağladı.

Evlerde arama yapan polis ekipleri, daha sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. - İSTANBUL
Helikopter, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:55 Kaynak: İHA
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