İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi

05.03.2022 05:09

İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi İstanbul'da havadan helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen kaçak göçmenler gözaltına alındı.

İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul'da havadan helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen kaçak göçmenler gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler polis merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi ve çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda apartmanda yaşayan 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Helikopter havadan destek verdi

Havadan helikopterin de destek verdiği operasyona ülkeye kaçak yollarla girdiği düşünülen kaçak göçmenler, adresten alındı. Polis nezaretinde otobüse bindirilen kaçak göçmenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaçak göçmenlerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi
İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi
İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi

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Helikopter, İstanbul, Göçmen, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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