Son Dakika Haberleri: İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu
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İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

49 dakika önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saat 04: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak'taki bir binaya operasyon yaptı.

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu, System.String[]
İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saat 04: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak'taki bir binaya operasyon yaptı. Sokağın giriş ve çıkışı zırhlı araçlarla kapatılırken, operasyonunun yapıldığı binanın önünde çok sayıda sivil ekip, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlar görüldü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sırasında polis helikopteri de bölgeyi havadan taradı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:07 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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