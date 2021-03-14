İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

İstanbul'da dün helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Trafik kurallarını ihlal edenlere toplam 3 bin 603 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, yapılan çalışmalar kapsamında; dün saat 16.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Avrupa yakasında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimde, toplam 3 bin 603 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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