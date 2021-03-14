İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin yapılan çalışmalar kapsamında dün yapılan helikopterli denetimde, kuralları ihlal eden sürücülere 3 bin 603 lira para cezası kesildi.

İstanbul Avrupa yakasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin gerçekleştirildiği helikopter destekli trafik denetimlerinde 7 araca emniyet kemeri takmama, 3 araca cep telefonu kullanma, 2 araca sürekli sol şeridi kullanmadan olmak üzere trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 5 sürücü ve 7 araç plakasına toplam 3bin 603 idari para cezası işlemi uygulandı.