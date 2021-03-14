İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi
14.03.2021 13:24
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin yapılan çalışmalar kapsamında dün yapılan helikopterli denetimde, kuralları ihlal eden sürücülere 3 bin 603 lira para cezası kesildi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin yapılan çalışmalar kapsamında dün yapılan helikopterli denetimde, kuralları ihlal eden sürücülere 3 bin 603 lira para cezası kesildi.
İstanbul Avrupa yakasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin gerçekleştirildiği helikopter destekli trafik denetimlerinde 7 araca emniyet kemeri takmama, 3 araca cep telefonu kullanma, 2 araca sürekli sol şeridi kullanmadan olmak üzere trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 5 sürücü ve 7 araç plakasına toplam 3bin 603 idari para cezası işlemi uygulandı.
Son Dakika Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı