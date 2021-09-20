İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

İSTANBUL'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 araç sürücüne 2 bin 526 lira ceza kesildi.

İSTANBUL'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 araç sürücüne 2 bin 526 lira ceza kesildi. Denetimler kameraya da yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 09.00-10.00 saatleri arasında denetim yaptı. Avrupa Yakası'nda yapılan helikopter destekli denetimde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 14 araç sürücüsüne 2 bin 526 lira idari para cezası uygulandı.

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