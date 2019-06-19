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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

13 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHANarkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Esenler başta olmak üzere bir çok ilçede eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Esenler başta olmak üzere bir çok ilçede eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri de destek verdi.  
Narkotik polisinin daha önceden belirlediği adreslere saat 06: 00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Polis Helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat Timleri de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerden biri de Esenler Nine Hatun Mahallesi 144 sokaktaki 5 katlı binaydı. 
 
ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPILDI
İki girişi olan binanın önüne gelen ekipler ikiye ayrılarak binanın iki girişinden de içeri girdi. İki daireye giren ekipler arama ve gözaltı işlemleri yaptı. 
 
Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin emniyetten çıkışı
-Özel Harekat Timleri'nin binaya girişi
-Ekiplerin kapıyı çalması
-Ekiplerin içeri girmesi
-Özel Harekat timlerinin çevre güvenliği alması
-Çevredeki binalarda oturanların camlardan operasyonu izlemesi
-Genel ve detay görüntüler
 

 
 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:42 Kaynak: DHA
Esenler, İstanbul, Güncel
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