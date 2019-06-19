Son Dakika Haberleri: İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

NARKOTİK Suçlarla Mücadele ekipleri Esenler başta olmak üzere bir çok ilçede eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]
NARKOTİK Suçlarla Mücadele ekipleri Esenler başta olmak üzere bir çok ilçede eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri de destek verdi.  
Narkotik polisinin daha önceden belirlediği adreslere saat 06: 00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Polis Helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat Timleri de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerden biri de Esenler Nine Hatun Mahallesi 144 sokaktaki 5 katlı binaydı. 
 
ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPILDI
İki girişi olan binanın önüne gelen ekipler ikiye ayrılarak binanın iki girişinden de içeri girdi. İki daireye giren ekipler arama ve gözaltı işlemleri yaptı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Esenler, Narkotik, Güncel
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