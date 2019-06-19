İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
NARKOTİK Suçlarla Mücadele ekipleri Esenler başta olmak üzere bir çok ilçede eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
NARKOTİK Suçlarla Mücadele ekipleri Esenler
başta olmak üzere bir çok ilçede eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri de destek verdi. Narkotik
polisinin daha önceden belirlediği adreslere saat 06: 00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Polis
Helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat Timleri de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerden biri de Esenler Nine Hatun Mahallesi 144 sokaktaki 5 katlı binaydı.
ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPILDI
İki girişi olan binanın önüne gelen ekipler ikiye ayrılarak binanın iki girişinden de içeri girdi. İki daireye giren ekipler arama ve gözaltı işlemleri yaptı.
- İstanbul
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