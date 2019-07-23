Son Dakika Haberleri: İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

2 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Yakasında düzenlenen operasyonda Narkotik ekiplerine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Helikopterin havadan desteklediği operasyonda Özel Harekat Polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Daha sonra özel harekat timleri sokaklarda kuş uçurtmazken, helikopter de sürekli operasyon yapılan bölgede havadan güvenliği sağladı. Evlerde arama yapan polis ekipleri, daha sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Helikopter, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
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