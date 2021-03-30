Son dakika haberi: İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese Özel Harekat ekiplerinin desteğinde operasyon yapıldı. Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Samet Sokak üzerine bulunan iki adrese de operasyon kapsamında baskın düzenlendi. Operasyona Pars isimli Narkotik Köpeği de katılırken polis helikopteri havadan destek verdi. Adreste yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul