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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

04.01.2022 06:42

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde birçok ilçede daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde birçok ilçede daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. 30 Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde 30 kişinin bulunduğu daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı. Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı. Operasyon sonrası çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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