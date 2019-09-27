Son Dakika Haberleri: İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması
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İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

43 dakika önce

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen araçlarda narkotik köpeği ile detaylı arama yapıldı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı. Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizleri ve araçları da kontrol edildi. Uygulamada şüpheli görülen araçlarda narkotik köpekleri ile arama yapılırken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.


Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. - İSTANBUL

Yeditepe, İstanbul, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
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