İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması - Son Dakika

İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.


İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın akşam saat 23: 00'e kadar süreceği belirtildi. - İSTANBUL

Yeditepe, İstanbul, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
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