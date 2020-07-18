İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Üstünde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs göz altına alınarak karakola götürüldü.

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Denetim sırasında polis ekiplerinin üst araması sırasında bir şahısın üzerinde ise uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, şüpheli şahsı göz altına alarak karakola götürdü. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın akşam saat 21.00'e kadar süreceği belirtildi.

(Sümer Avcı - Muhammet Emin Arslan/İHA)

İstanbul, Yeditepe, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
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