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İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması - Son Dakika

İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

02.02.2022 20:28

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken, kişilerin de kimlik sorguları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar durdurulup tek tek aranırken, vatandaşların da GBT kontrolleri yapıldı. Uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi.

(Davut Has/İHA)

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması - Son Dakika
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