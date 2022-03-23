İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

23.03.2022 20:39
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika


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