İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması"

01.04.2022 21:49
İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde Taksim'de helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde Taksim'de helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü Ekipler Taksim'de gerçekleştirdiği uygulamada durumundan şüphe ettikleri sürücüleri durdurarak tek tek kontrol edip, araçlar didik didik aradı. - İSTANBUL

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Yeditepe Huzur Uygulaması, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" - Son Dakika
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