İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde Taksim'de helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü Ekipler Taksim'de gerçekleştirdiği uygulamada durumundan şüphe ettikleri sürücüleri durdurarak tek tek kontrol edip, araçlar didik didik aradı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' - Son Dakika