İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

06.04.2022 22:51
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Narkotik, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
22:42 Ukrayna'nın sadece Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bin sivil kayıp var!
22:28 ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı!
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
20:52 Fenerbahçe'yi eleyen Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 23:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement