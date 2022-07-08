İSTANBUL'DA HELİKOPTERDEN DENETİM - Son Dakika
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İSTANBUL'DA HELİKOPTERDEN DENETİM

08.07.2022 13:31

İhlal yapan sürücüler helikopterle tespit edildi, karadaki ekipler ceza kestiDerya EVREN-Emre Can URAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da polis, helikopter ile denetim yaptı.

İhlal yapan sürücüler helikopterle tespit edildi, karadaki ekipler ceza kesti

Derya EVREN- Emre Can URAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da polis, helikopter ile denetim yaptı. Ana yollarda çok sayıda uygulama noktası kurulurken, kurallara uymadığı havadan tespit edilen 34 sürücüye toplam 8 bin 50 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için 81 ile gönderilen genelge kapsamında kentteki trafik tedbirlerini arttırdı. Ana arterler başta olmak üzere farklı bölgelerde çok sayıda uygulama noktası kurulurken, denetimlere helikopterle de destek verildi. Havadan ve karadan sürdürülen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafikteki kural ihlalleri denetlendi.

TEHLİKELİ ŞERİT DEĞİŞTİREN ARACI HELİKOPTERDEN TESPİT EDİP TAKİP ETTİLER

Mahmutbey gişelerden başlayarak TEM otoyolu üzerinde İstanbul çıkışına kadar gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler polis helikopteriyle tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildirildi. Denetimlerde 34 sürücüye emniyet kemeri takmamak, araç kullanırken cep telefonu konuşmak ve tehlikeli şerit değiştirmek suçlarından toplam 8 bin 50 lira cezai işlem uygulandı. Tehlikeli şerit değiştirdiği tespit edilen bir araç, helikopterle takip edildi. Plakası tespit edilen araç, en yakın uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

YOLLAR BOŞ KALDI

Öte yandan bayram öncesi tatilcilerin il dışına çıkmasıyla birlikte İstanbul'daki yolların da boş kaldığı, kentin neredeyse tamamındaki ana yollarda trafik yoğunluğu olmadığı gözlemlendi.

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Kaynak: DHA

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