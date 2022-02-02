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Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi

02.02.2022 05:59
Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere şafak operasyonu yaptı.

Havadan desteklenen özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helikopterle havadan desteklenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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