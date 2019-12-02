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İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

6 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi, System.String[]

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de cezai işlem uyguladı. Bu kapsamda aşırı hız yapan bir otobüse de para cezası kesildi. Denetimde, zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.

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Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulama kapsamında şehre giriş yapan kamyon ve ticari araçlar da denetlendi. Kamyonları durduran polis ekipleri, belgeleri kontrol ettikten sonra araçların kış lastikleri olup olmadığını kontrol etti.  Reflektörleri seyahat için uygun olmayan3  hafriyat kamyonu sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.


Emniyet Müdürlüğü, Çamlıca, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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