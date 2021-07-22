İSTANBUL'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı'nın üçüncü günü yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Havacılık Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı boyunca karayollarını havadan denetliyor. Bell-429 tipi genel maksat helikopteri ile yapılan denetime, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden ekipler de katılıyor. Günde 3 kere ikişer saat devam eden denetimlerde, araç sürücüleri helikopterde bulunan ekranlardan izleniyor. Kemer takmamak, telefonla konuşmak gibi kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek, karadaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Denetim İstanbul Mahmutbey Gişeleri'nden başlayarak, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam etti. Tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Havadan denetimler Kurban Bayramı boyunca devam edecek.