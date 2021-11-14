İSTANBUL'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

İSTANBUL'da helikopter destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 45 sürücüye toplam 14 bin 512 lira para cezası kesildi.

İSTANBUL'da helikopter destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 45 sürücüye toplam 14 bin 512 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Dün saat 15.00-17.00 saatleri arasında Silivri, Çorlu'da yapılan denetimlerde kurallara uymayan 45 sürücüye toplamda 14 bin 512 lira ceza kesildi.

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