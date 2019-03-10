İstanbul'da Helikopterli Trafik Uygulaması
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri'ndeki trafik uygulaması, helikopterin havadan yakaladığı kural ihlallerini aşağıdaki ekiplere bildirmesiyle yapıldı.
Ekipler tarafından, 30 sürücüye emniyet kemeri kullanmama, 5 sürücüye seyir halinde telefonla konuşma, 2 sürücüye sürekli sol şerit ihlali 3 sürücüye de takograf kullanmamak ihlallerinden ceza kesildi.
Polis ekiplerinin bölgede benzer çalışmalar yapacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:21 Kaynak: AA
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