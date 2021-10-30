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İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi - Son Dakika

İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi

30.10.2021 10:45

İstanbul Bahçelievler'de gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, herkesin gözü önünde cinayet işlendi. Saldırgan, kurşun yağdırdığı Hatip İbrahimoğlu'nun dakikalarca başında durararak ölmesini bekledi. Bu sırada yüzlerce kişi de olaya tanıklık etti.

Bahçelievler'de güpegündüz işlenen cinayet, sokaktaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Mahmut Celal K. isimli şahıs, işini elinden almaya çalıştığını iddia ettiği Hatip İbrahimoğlu'na kurşun yağdırdı. Şahıs, İbrahimoğlu'nun öldüğünü görmek için de dakikalarca başında bekledi. Olaya tanık olan vatandaşlar büyük korku yaşadı.Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden 49 yaşındaki Mahmut Celal K. "Benim işyerimi elimden almaya çalışıyordu. Bu yüzden daha önce de tartışmıştık. Sokakta onu görünce bir anda olayı gerçekleştirdim." dedi.

DAKİKALARCA BAŞINDA BEKLEDİ

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde 12 Ekim'de saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Hatip İbrahimoğlu (41), onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Köşe başında bekleyen Hatip İbrahimoğlu'nun yanına silahını çekerek yaklaşan saldırgan kurşun yağdırdı. Sokağın kalabalık olduğu bir saatte onlarca kişinin gözü önünde meydana gelen cinayet olayı sırasında kanlar içinde yere düşen Hatip İbrahimoğlu'nun başına gelen saldırgan bir kaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının olayı saniye saniye kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde siyah giyimli olan saldırganın İbrahimoğlu'na arkadan yaklaştığı ve ateş ettiği görüldü. Polis olay yerinden yaptığı aramada 4 adet boş kovan buldu.

İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi

ÇOK FAZLA KAÇAMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin kahvehane işletmecisi Mahmut Celal K. olduğunu belirledi. Şüphelinin izi önceki gün Avcılar'da bulundu. Polis saklandığı adresi tespit ettiği şüpheli Mahmut Celal K.'yı sabaha karşı gözaltına aldı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Mahmut Celal K.'nın poliste verdiği ifadesinde Hatip İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha önce de bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Celal K. ifadesinde "Yolda onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mahmut Celal K. adliyeye çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi
İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi
İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi


İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi

Bahçelievler, Şirinevler, Cinayet, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi - Son Dakika


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