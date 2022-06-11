Görüntülerde, saldırganın peşinden koşarak geldiği kuryeyi yere yatırması, darbetmesi ve etrafa saçılan paraları alarak kaçması yer alıyor. Olaya şahit olan çevredekilerin de durumu bilmemeleri üzerine saldırgana müdahale etmemesi görüntülere yansıdı.

İncelemede, şüphelinin, saldırdığı kuryeyi yere yatırarak darbettikten sonra elindeki poşeti almaya çalışırken kendisini mağdurmuş gibi gösterdiği, "hırsız" diye bağırarak parasının çalındığını söylediği, boğuşma esnasında yere saçılan dolar destesini alarak kaçtığı anlaşıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 'hırsız' diye bağırarak kuryeyi darbeden şüpheli 30 bin doları gasbetti - Son Dakika

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