İstanbul'da Hırsızın "Yok Artık" Dedirten Kaçışı Kamerada
45 dakika önce
- (Özel) İstanbul'da hırsızın "yok artık" dedirten kaçışı kamerada Taksim'de mağazadan hırsızlık yapan şahıs 2.
- (Özel) İstanbul
'da hırsızın "yok artık" dedirten kaçışı kamerada Taksim
'de mağazadan hırsızlık yapan şahıs 2. kattan aşağıya atlayarak kaçtı
Mağazadaki müşteriler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı
İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi
üzerinde bir mağaza giren hırsız, güvenlik görevlisi tarafından fark edilince 2. Kattan aşağıya atlayarak kaçtı. Olay anı ve müşterilerin şoke olduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba
günü saat 21.30 sıralarında Beyoğlu
Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde mağazaya giren erkek bir hırsız, reyonlardan bir ürün çaldı. Ancak içerideki güvenlik görevlisi, hırsızı ürünü çalarken fark etti. Bunun üzerine görevli şahsa çaldığını bırakması ve durmasını söyledi. Paniğe kapılan hırsız kaçmaya başladı, güvenlik görevlisi de onu yakalamak için koştu. Fakat hırsız o esnada öyle bir hamle yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Hırsız, mağazadan hızlıca çıkabilmek için ikinci katında aşağıya atladı. Cansız mankenin üzerine düşen hırsız, hızlıca ayağa kalkıp caddeye girip koşarak izini kaybettirdi. Olayı gören müşteriler ise adeta dondu kaldı. Güvenlik görevlisi ise merdivenlerden inerek kalabalığa karışan hırsızın peşinden koştu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:48 Kaynak: İHA
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