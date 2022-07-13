İstanbul'da hırsızlardan büyük vurgun! Maskeli 5'li,15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da hırsızlardan büyük vurgun! Maskeli 5'li,15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı

13.07.2022 10:19

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir telefoncu dükkanına gelen kar maskeli 5 hırsız, kapalı olan iş yerini açarak 15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan hırsızları her yerde arıyor.

Geçtiğimiz sabah 07.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 5 hırsız, plakası bilinmeyen bir araçla cadde üzerindeki telefoncu dükkanının önüne geldi.

Kar maskeli 5 hırsız 700 bin TL'lik soygun yaptı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İş yerinin kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı zorlayarak içeri girdi. İçerideki telefon, laptop, aksesuar, şarj aleti ve araba anahtarı ile kapıdaki otomobili çalan hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 dakika süren hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kar maskeli 5 hırsız 700 bin TL'lik soygun yaptı

ARACI DÜKKANIN ÖNÜNE YANAŞTIRDILAR

Görüntülerde, beyaz bir aracın dükkanın önüne yanaştığı, içinden inen hırsızların dükkan kapısını zorladıkları ve kapıyı açan hırsızların içeri girerek dükkanda bulunan bazı ürünleri çaldıkları görünüyor.

Kar maskeli 5 hırsız 700 bin TL'lik soygun yaptı

İş yeri çalışanı Mayar Al Mouslı, "5-6 hırsız dükkana girdi. Telefonları çaldılar. Araba anahtarını aldılar. Araba dükkanın önünde duruyordu. Onu da aldılar. Dükkan içinde para, bilgisayar, telefonlar, ne varsa almışlar. Sabah 07.00'de gelip 10-15 dakika kaldılar. Bizim dükkanda 10 bin dolar ve 14 bin TL ile 400-500 bin TL civarındaki arabayı, 17 bin TL'lik telefonları ve aksesuarları, şarjları çalmışlar" dedi.

YORUMLAR
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Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı... O anlar kamerada Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı... O anlar kamerada Başakşehir Belediyesi BİKAM ile ekonomiye güç veriyor Başakşehir Belediyesi BİKAM ile ekonomiye güç veriyor
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hırsızlardan büyük vurgun! Maskeli 5'li,15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızlardan büyük vurgun! Maskeli 5'li,15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı - Son Dakika
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