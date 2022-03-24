İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar - Son Dakika
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İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar

24.03.2022 10:02
İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar

Beyoğlu'nda faklı zamanlarda çok sayıda eve giren hırsızlar, dikkat dağıtmak için çaldıkları malzemeleri önce çöp konteynırına attı.

Beyoğlu'nda faklı zamanlarda çok sayıda eve giren hırsızlar, dikkat dağıtmak için çaldıkları malzemeleri önce çöp konteynırına attı. Daha sonra ticari taksiyle gelerek çaldıklarını çöpten alan hırsızlar, Beyoğlu polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Hırsızların çaldıklarını çöpe attığı ve geri gelerek aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz aylarda sabaha karşı meydana gelen olaylarda, hırsızlar ilçede gözlerine kestirdikleri 6 adrese farklı zaman dilimlerinde girerek hırsızlık yaptı. Malzemeleri çalarak kaçan hırsızların bir süre izine rastlanılmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

DİKKAT DAĞITMAK İÇİN ÇALDIKLARINI ÇÖPTEN ALDILAR

Polis ekipleri hırsızlığın yaşandığı adreslerin çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Polis incelemeler sırasında bazı şahısların çöp konteynırına malzeme attığını, daha sonrada birilerinin ticari taksiyle gelerek atılanları aldığını fark etti. Beyoğlu polisinin dikkatli incelemeleri sonucu hırsızların rahat kaçabilmek ve çevredekilerin dikkatini dağıtmak için uyguladıkları taktiği kısa sürede çözdü.

BEYOĞLU POLİSİ HIRSIZLARI YAKALADI

Yapılan incelemelerde şahısların emniyette toplamda 30 adet suç kaydı bulunan Tevfik O., Ahmet P. ve İmdat A. olduğunu tespit etti. Hırsızlardan Tevfik O. ve Ahmet P.'nin çaldıktan sonra attığı malzemeleri taksi ile olay yerine gelen İmdat A.'nın aldığını ve şahısların Fatih'te bir adreste buluştukları belirlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Tevfik O. ve Ahmet P. Şişli'de yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik O. ve Ahmet P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çöpten malzemeleri alan İmdat A. ise Sultangazi'de bulunan evinde gözaltına alındı.

MALZEMELERİN ÇÖPE ATILDIĞI SONRA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızların malzemeleri çöpe attığı ve sonra aldıkları anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızların malzemeleri çöp konteynırına atarak kaçtıkları, daha sonra ise ticari taksiyle birilerinin gelerek malzemeleri aldıkları görülüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Cihangir, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar - Son Dakika
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