İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada

24.03.2022 10:47

İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar.

İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada

İSTANBUL Beyoğlu'nda faklı zamanlarda çok sayıda eve giren hırsızlar, dikkat dağıtmak için çaldıkları malzemeleri önce çöp konteynırına attı. Daha sonra ticari taksiyle gelerek çaldıklarını çöpten alan hırsızlar, Beyoğlu polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Hırsızların çaldıklarını çöpe attığı ve geri gelerek aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz aylarda sabaha karşı meydana gelen olaylarda, hırsızlar ilçede gözlerine kestirdikleri 6 adrese farklı zaman dilimlerinde girerek hırsızlık yaptı. Malzemeleri çalarak kaçan hırsızların bir süre izine rastlanılmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Dikkat dağıtmak için çaldıklarını çöpten aldılar

Polis ekipleri hırsızlığın yaşandığı adreslerin çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Polis incelemeler sırasında bazı şahısların çöp konteynırına malzeme attığını, daha sonrada birilerinin ticari taksiyle gelerek atılanları aldığını fark etti. Beyoğlu polisinin dikkatli incelemeleri sonucu hırsızların rahat kaçabilmek ve çevredekilerin dikkatini dağıtmak için uyguladıkları taktiği kısa sürede çözdü.

Beyoğlu polisi hırsızları yakaladı

Yapılan incelemelerde şahısların emniyette toplamda 30 adet suç kaydı bulunan Tevfik O., Ahmet P. ve İmdat A. olduğunu tespit etti. Hırsızlardan Tevfik O. ve Ahmet P.'nin çaldıktan sonra attığı malzemeleri taksi ile olay yerine gelen İmdat A.'nın aldığını ve şahısların Fatih'te bir adreste buluştukları belirlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Tevfik O. ve Ahmet P. Şişli'de yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik O. ve Ahmet P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çöpten malzemeleri alan İmdat A. ise Sultangazi'de bulunan evinde gözaltına alındı.

Malzemelerin çöpe atıldığı sonra alındığı anlar kamerada

Hırsızların malzemeleri çöpe attığı ve sonra aldıkları anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızların malzemeleri çöp konteynırına atarak kaçtıkları, daha sonra ise ticari taksiyle birilerinin gelerek malzemeleri aldıkları görülüyor.

İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler Beyoğlu Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Haydar Ali Yıldız kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Haydar Ali Yıldız kimdir?

İstanbul, Hisarcık, Cihangir, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızlardan inanılmaz yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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