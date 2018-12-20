Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hırsızların Valizinde 2 Buçuk Kilogram Uyuşturucu Bulundu

İstanbul'da Hırsızların Valizinde 2 Buçuk Kilogram Uyuşturucu Bulundu

12 saat önce

Hırsızların valizinde 2 buçuk kilogram uyuşturucu bulundu Hırsızlık operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi Avcılar'da polis memurunun evini soyan hırsızların kaldığı otelden 2 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiİSTANBUL - Avcılar'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yapan...

Hırsızların valizinde 2 buçuk kilogram uyuşturucu bulundu
Hırsızlık operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi
Avcılar'da polis memurunun evini soyan hırsızların kaldığı otelden 2 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - Avcılar'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yapan ve otele düzenlenen operasyonla yakalanan hırsızların kaldığı odadan yaklaşık 2 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Avcılar'da geçtiğimiz 14 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, bir polis memurunun evine giren hırsızlar, beylik tabancası ve cüzdanını alarak kaçtı. Memurun ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı dün Bahçelievler'de durdurdu. Yapılan sorgularında kimlikleri belirlenen Rehber T. ve Mazlum T. gözaltına alındı.
Eşofmana gizlenmiş madde ele geçirildi
Olayın ardından polis, şüphelilerin Fatih'te bir otelde kaldığını tespit ederek odaya baskın düzenledi. Burada da şüphelilerin odasında bulunan Metin T. ve Emrah Z. de gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda, eşofman içine saklanmış 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medya Fenomenleri İçin 10 Yıl Hapis İstemi 14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı

Sivas'ta Birlikte Alkol Aldıkları Arkadaşlarını Bıçaklayan 2 Genç Kız, Gözaltına Alındı Baldızını Öldürdüğünü 12 Yıl Sonra İtiraf Eden Enişte, Mahkemede Suçlamaları İnkar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:44:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hırsızların Valizinde 2 Buçuk Kilogram Uyuşturucu Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]