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İstanbul'da hırsızlık

1 saat önce

İstanbul'da önünü kestikleri otomobilde bulunan kişilerin bankadan çektiği parayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da önünü kestikleri otomobilde bulunan kişilerin bankadan çektiği parayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şişli'de önünü kestikleri otomobildeki kişilerin bankadan çektikleri 1 milyon 500 bin liranın 265 bin lirasını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bankadaki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ahmet T. ve Ataberk T. Sakarya'da, şüpheli Oğuz A. ise Beyoğlu'nda gözaltına aldı.
Şüphelilerin, 7 Eylül 2018 tarihinde Şişli'deki bir bankadan 50 bin liralık soygun gerçekleştirdiği ve güvenlik görevlisini silahla yaraladığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:45 Kaynak: AA
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