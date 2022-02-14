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İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı - Son Dakika

İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı

14.02.2022 13:16

İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı Girdikleri işyerindeki eşyaları yağmalayan çetenin 2 kadın üyesi polis ekipleri tarafından yakalandı İstanbul'da girdikleri işyerini yağmalayan hırsızlık çetesinin 2 kadın üyesi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı

Girdikleri işyerindeki eşyaları yağmalayan çetenin 2 kadın üyesi polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da girdikleri işyerini yağmalayan hırsızlık çetesinin 2 kadın üyesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Çetenin girdikleri işyerinden hırsızlık yapma anları saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Şişli, Sarıyer, Güngören, Esenyurt, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Kağıthane ilçelerinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayları ve gelen şikayetler üzerine Polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızlık çetesinin iş yerlerine girerek yağlamadıkları belirlendi.

Kısa sürede yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok geçmeden çete içinde yer alan iki kadının eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde Elif D.B.ile Alev G.adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete getirilen 2 kadının daha önceden 8 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 14 araçtan plaka hırsızlığı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Emniyete getirilen Elif D.B.'nin 20 suç kaydı, Alev G.'nin ise 30 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kimlikleri belirlenen diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi.

İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı
İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı
İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı

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Sancaktepe, Hırsızlık, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hırsızlık çetesi işyerini böyle yağmaladı - Son Dakika


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