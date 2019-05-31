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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da 4 farklı hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

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İstanbul'da 4 farklı hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta Zeytinburnu'ndaki bir iş yerinde 2 para kasasına hasar verilmesi ve 3 otomobilin kontak anahtarının çalınması, 18 Mart'ta Güngören'deki bir iş yerinin kasasındank 4 bin dolar, bin avro ve 50 yapraklı 2 çek koçanının alınması, 15 Nisan'da Güngören'de bir tekstil fabrikasının güvenlik ve alarm sistemlerine hasar verilmesi ve 13 Mayıs'ta Güngören'deki bir tekstil atölyesinin kasasından 18 bin liranın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 25 Mayıs'ta operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürülen ve 33 suç kaydı bulunan Ersin Ö, (31) 12 suç kaydı bulunan Hamdullah B. (27) ve 6 suç kaydı bulunan Abdulcelil A'yı (38) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ersin Ö. ve Hamdullah B. tutuklanırken Abdulcelil A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:44 Kaynak: AA
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