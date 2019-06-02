Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hırsızlık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da hırsızlık operasyonu

38 dakika önce

Maltepe'de, otomobil ve ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da hırsızlık operasyonu, System.String[]
Maltepe'de, otomobil ve ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydınevler Mahallesi Muhabbetli Sokağı'nda oturan O.S, 4 Mayıs'ta 09.00 sıralarında evinden cep telefonu, 2 kol saati, dizüstü bilgisayar, içinde yaklaşık 220 lira bulunan cüzdanı ile otomobilinin çalındığını belirterek, polis merkezine şikayette bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 7 Mayıs'ta Yenibosna Zafer Mahallesi ile Ahmet Yesevi Caddesi kesişiminde şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ozan Ç'nin (20) çeşitli suçlardan arandığı, Hakan D. (21) ve Mehmet K'nin (28) ise emniyette suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ozan Ç. ile Hakan D. tutuklandı, Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:03 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı Sultangazi'de anne ve kızına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye linç girişimi İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hırsızlık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]