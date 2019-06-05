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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da bir marketin kasasından 74 bin 360 lirayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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İstanbul'da bir marketin kasasından 74 bin 360 lirayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Nisan'da Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir marketin kasasından 74 bin 360 liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Market içerisindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, 16 Nisan'da şüphelilerden Ercan A. (20) ve Ferhat A'yı, Belediye Caddesi'nde yakaladı. Bir gün sonra düzenlenen operasyonda ise Zeki E. (18) saklandığı evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan birçok kaydı olduğu öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:49 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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