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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

47 dakika önce

İstanbul'da bir iş yerinden 22 bin dolar değerindeki bin 410 gümüş yüzüğü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul'da hırsızlık operasyonu, System.String[]
İstanbul'da bir iş yerinden 22 bin dolar değerindeki bin 410 gümüş yüzüğü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs'ta Fatih Mola Ferani Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kapı menteşelerinin spiral taşı ile kesilerek dükkan içerisindeki çok sayıda yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yeri içerisindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, şüpheli Erkan T'yi hırsızlık yaptığı iş yerinin yakınındaki bir han içerisinde gözaltına aldı. Handa yapılan aramada, şüphelinin çaldığı iddia edilen 22 bin dolar değerindeki bin 410 gümüş yüzük bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:25 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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