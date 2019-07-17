İstanbul'da hırsızlık operasyonu
25 dakika önce
İstanbul'da evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:37 Kaynak: AA
'da evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 11 Temmuz'da Kadıköy
'de yabancı uyruklu bir ailenin evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespitler doğrultusunda şüpheli Barış H.'yi Taksim
'de arkadaşıyla bir kafede otururken yakaladı.
Barış H'nin, evden televizyon, diz üstü bilgisayar ve yaklaşık 8 bin lira para aldığı iddia edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Barış H, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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