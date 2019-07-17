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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

25 dakika önce

İstanbul'da evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da hırsızlık operasyonu, System.String[]
İstanbul'da evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Temmuz'da Kadıköy'de yabancı uyruklu bir ailenin evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespitler doğrultusunda şüpheli Barış H.'yi Taksim'de arkadaşıyla bir kafede otururken yakaladı.
Barış H'nin, evden televizyon, diz üstü bilgisayar ve yaklaşık 8 bin lira para aldığı iddia edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Barış H, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:37 Kaynak: AA
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