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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

58 dakika önce

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler, Fatih, Sancaktepe ve Sarıyer'de 4 ayrı iş yerinden hısızlık olayının meydana gelmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 16 Eylül'de Bahçelievler Şehit Yaşar Erol Akansel Sokak üzerinde su ve kanalizasyon şantiyesinde kapalı kasa sahte plakalı bir araca yüzleri kapalı şahısların kablo yüklediklerini görmesi üzerine harekete geçti. Olaya müdahale eden ekipler, Yıldıray E. (27), İbrahim T. (32) ve Eyüp Y.'yi (33) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, diğer 3 iş yerinden meydana gelen hırsızlık olaylarının faili oldukları belirlendi.

Şüphelilerden Yıldıray E.'nin 14, İbrahim T.'nin 14, Eyüp Y.'nin ise emniyette 8 suçtan kaydı olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul, Sarıyer, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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