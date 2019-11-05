İstanbul'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

İstanbul'da, 1,5 ayda farklı ilçelerdeki 9 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1,5 ayda Zeytinburnu, Büyükçekmece, Bakırköy ve Avcılar'daki 9 evden yaklaşık 300 bin lira değerinde elektronik eşya çaldıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında hırsızlık yapılan adreslerle çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlıların 1 Kasım'da sabaha karşı Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu bir kişinin evinden çıktığını belirleyen ekipler, harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst araması ve araçta yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve bazı elektronik eşyalar ele geçirildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.