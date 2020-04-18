İstanbul'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Meclis Mahallesi, Boğaziçi Caddesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Hızla olay yerine giden ekipler, iş yerinin yakınında elinde dizüstü bilgisayar olan bir kişiye "dur" ihtarında bulundu. Uyarılar üzerine bilgisayarı yere atarak kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından bir binanın odunluğunda yakalandı.

Gözaltına alınan ve benzer suçlardan 7 kaydı bulunan Mehmet P.'nin, yere attığı bilgisayarı iş yerinden çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.