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İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda bir araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda bir araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar ile Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin dolar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlıkları benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Muhyettin O'nun yaptığını belirledi.

Zanlının saklanabileceği adreslerde arama yapan ekipler, Muhyettin O'yu Seyitnizam Mahallesi Ambarlar Caddesi'ndeki bir araçta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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