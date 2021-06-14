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İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada - Son Dakika

İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada

14.06.2021 10:01

Çağlayan'da bir işyerine giren kadın hırsız kuruyemiş doldurduğu poşeti eteğinin altına koyarak çalmak istedi, diğer poşeti de satın almak bahanesiyle kasaya yöneldi.

Çağlayan'da bir işyerine giren kadın hırsız kuruyemiş doldurduğu poşeti eteğinin altına koyarak çalmak istedi, diğer poşeti de satın almak bahanesiyle kasaya yöneldi. Hırsızlık olayını fark eden market çalışanı, kadını döverek dışarıya çıkarttıktan sonra eteğin altındaki poşeti geri aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir kadın kuruyemiş ve bakliyat ürünlerinin satıldığı bir işyerine geldi. Kadın burada kuruyemiş doldurduğu şeffaf poşeti kaşla göz arasında eteğinin altına gizledi. Diğer doldurduğu poşetle kasaya yönelen kadının hırsızlık yaptığını fark eden market çalışanı koşarak yanına geldi. Kadını kolundan tutarak dışarıya atan çalışan, kadının eteğinin altına gizlediği poşeti aldı. Tartışmanın devam etmesi üzerine çalışan kadına vurmaya başladı. Bir süre devam eden arbede sonrası kadın kaçarak uzaklaştı.

HIRSIZLIK YAPAN KADINI DÖVDÜ

Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın kuruyemiş doldurduğu poşeti eteğinin altına gizliyor. Kadın ardından diğer poşetle kasaya yöneliyor. Durumu fark eden market çalışanı kadının dışarıya atıyor. Yaşanan tartışmada çalışan kadının eteğinin altından çıkarttığı poşeti geri alıyor. Arbede çıkması üzerine çalışan kadına vuruyor. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada

Kağıthane, Hırsızlık, Çağlayan, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada - Son Dakika


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