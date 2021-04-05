Hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da farklı tarihlerde 8 ilçede 16 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan ve Esenyurt'ta meydana gelen 16 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Binalardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan toplamda 92 kaydı bulunan 3 zanlının yaptığını belirledi.
Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Kaynak: AA
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