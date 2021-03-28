İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da farklı tarihlerde 2 lüks otomobil ile 7 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz'da farklı tarihlerde 2 lüks otomobil ile 7 evden 513 bin lira, 6 bin 300 avro, 1000 dolar, 140 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 tabanca, 4 oyun konsolu, 10 altın bilezik, 3 altın kolye, 3 altın bileklik, 8 Cumhuriyet altını, 10 yarım altın, 14 çeyrek altın, altın yüzük, boş çek defteri ve 4 otomobil anahtarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Binalardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan toplam 199 kayıtları bulunan 9 kişinin yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.